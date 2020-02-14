Что сразу нужно сделать после покупки автомобиля с пробегом

Эксперты дали несколько советов, что необходимо делать после того, как сделка по покупке автомобиля завершена и он уже в полном распоряжении нового владельца.

Несколько советов дали специалисты «Российской газеты», которые в первую очередь говорят о необходимости замены технических жидкостей и масла.

Если новый владелец знает, какое масло использовалось ранее, то его лучше продолжать использовать.

А вот если информации об этом нет, то в этом случае рекомендуется промыть мотор и использовать новый лубрикант, рекомендуемый производителем.

В случае, если есть сомнения по поводу пробега машины, то предлагается сменить масло в коробке, редукторе, гидроусилителе руля, а также использовать новую охлаждающую и тормозную жидкости.

Еще специалисты советуют проверить и при необходимости использовать новые расходники. Ну и напоследок эксперты антикоррозийную обработку кузова, а также чистку и озонирование салона.

Названы самые надежные трехлетние автомобили.