Новый кроссовер Volkswagen замаскировали под Opel

На зимние тесты Volkswagen вывел свой электрический кроссовер ID.4, но вместо камуфляжной пленки электрокар решили замаскировать под кроссовер от компании Opel.



Volkswagen ID.4 еще ни разу не демонстрировали, но сделана модель будет по мотивам Volkswagen I.D. Crozz, причем тестовый вариант выглядит намного скромнее концепта.

Электрический кроссовер мало, чем похож на Volkswagen I.D. Crozz. Так, в нем изменены пропорции, форма крыши и ключевые элементы кузова.

В целом серийный кроссовер Volkswagen ID.4 будет намного проще и не таким привлекательным, как концепт.

Volkswagen ID.4 создан на модульной платформе MEB. По своим размерам «паркетник» окажется немного больше «Тигуана».

В продажу электрокар поступит в конце следующего года, а производить его будут на площадках в Китае и Германии.

Ожидается, что мощность силового агрегата у электрического «паркетника» будет свыше 300 л.с., а запас хода в зависимости от версии составит от 330 до 550 км.