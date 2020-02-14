Новый Hyundai Solaris получит дизельный мотор

Hyundai в Индии вывела на тесты рестайлинговую версию седана Solaris. Несколько машин заметили на дорогах общего назначения, причем они скрыты под плотной камуфляжной защитой от посторонних глаз.

Какие изменения во внешности произойдут в индийской версии седана пока неизвестно, но предположительно модель внешне будет приближена к китайской версии.



Главное изменение в «четырехдверке» произойдёт под капотом. Индийские профилирующие интернет-издание сообщает про дизельный 1,5-литровый мотор от Seltos. Также будет предлагаться атмосферный 115-сильный агрегат.

Для дизельного ДВС предложат механическую и автоматическую коробку, а вот бензиновый мотор будет доступен с механической коробкой передач или вариатором.

Hyundai продемонстрировал обновлённый Hyundai Solaris