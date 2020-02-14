Hyundai в Индии вывела на тесты рестайлинговую версию седана Solaris. Несколько машин заметили на дорогах общего назначения, причем они скрыты под плотной камуфляжной защитой от посторонних глаз.
Новый Hyundai Solaris получит дизельный мотор
14.02.2020 23:39
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Какие изменения во внешности произойдут в индийской версии седана пока неизвестно, но предположительно модель внешне будет приближена к китайской версии.
Главное изменение в «четырехдверке» произойдёт под капотом. Индийские профилирующие интернет-издание сообщает про дизельный 1,5-литровый мотор от Seltos. Также будет предлагаться атмосферный 115-сильный агрегат.
Для дизельного ДВС предложат механическую и автоматическую коробку, а вот бензиновый мотор будет доступен с механической коробкой передач или вариатором.
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