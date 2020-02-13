Презентация ŠKODA KAROQ будет проводиться 15-16 февраля с 11 о 16 часов в деловых центрах «Авто Сити» и «Мэйджор Авто». Посещение мероприятия возможно по предварительной записи с регистрацией на ресепшн. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте https://www.autocity-sk.ru

Гостей автоцентра ждёт интересная креативная программа, подробная информация о новых моделях ŠKODA, возможность самим увидеть и изучить автомобиль-новинку.

Анонс мероприятия

Обзор новой модели будет проходить в современном формате с использованием новейших технологий и актуальных обзоров.

Основные события:

Знакомство с новым автомобилем;

Проведение профессиональных консультаций;

Озвучивание новых акционных программ;

Тест-драйв;

Развлекательные мероприятия.

Целью данной презентации является информирование клиентов о выходе новой модели ŠKODA KAROQ.

При встрече гостей озвучивается краткая информация о программе дня. Менеджеры отдела продаж на протяжении всего мероприятия будут консультировать посетителей по возникшим вопросам. Узнать сотрудников компании можно будет по значкам с логотипами.

Здесь всё настроено на интересное и полезное общение, включая оформление зала и музыкальное сопровождение.

Дополнительные услуги

Есть возможность фотосъёмки в специально созданном фото-уголке.

В период презентации для детей предусмотрена игровая площадка с аниматорами. Будет работать DJ с креативной программой. Гостей так же ждут угощения и подарки. Один раз в час будет проводиться викторина с призами – оригинальными аксессуарами ŠKODA. Также гостям будет интересно поучаствовать в мастер-классе «Принты».

Немного об обновлённой ŠKODA

Посмотрите на привычные вещи под другим углом.

Эта модель ŠKODA отличается от предшественников улучшенной эргономикой салона, максимальной комплектацией, техническими характеристиками, надёжной сборкой.

Этот современный автомобиль позволит путешествовать с удовольствием и комфортом.

Автомобиль выпускается в двух вариантах комплектации Ambition Style. В обоих вариантах предусмотрены 150-ти сильные двигатели (бензиновые), V 1,4 литра и 8ми ступенчатая АКПП.

Так же в проекте комплектация Active, о которой пока минимум информации.

Таким образом, этот автомобиль заслуживает внимания. Познакомьтесь с ним ближе, задайте интересующие вопросы и испытайте его лично на тест-драйв.

Посетите презентацию и оцените новые возможности ŠKODA KAROQ.