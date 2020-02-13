Стало известно, когда запустят внедорожник Haval H5 в России

Еще в прошлом году стало известно, что на заводе бренда Haval под Тулой наладят производство новинки с названием Haval H5.

Позже выяснилось, что в этом случае речь идет о перелицованном варианте модели Great Wall Hover H5, которая ранее была представлена на российском рынке, причем ее прозвали убийцей Патриота.

Также сообщалось, что сборка автомобиля будет запущена в 2020 году.

Как выяснилось, запуск серийного производства запланирован на первую половину года, причем появилась информация, что первые партии новинки отправят к дилерам уже в апреле.

В самой компании никаких подробностей не раскрывают.