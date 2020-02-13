Купе-кроссовер Volkswagen Tayron X рассекречен до дебюта

Новинка появилась в базе министерства промышленности Китая, где также появились и характеристики.

Кросс-купе Volkswagen Tayron X будет иметь следующие габариты: 4 626/1 860/1 662 мм, колесная база – 2 730 мм.

Основной для купеобразной новинки стала платформа обычного кроссовера Tayron, а отличается она только кузовом и аэродинамическим обвесом R-Line. Так, у купе-кроссовера будет увеличенный спойлер и литые колесные диски размером 19 дюймов.

Линейка двигателей будет представлена двухлитровым турбодвигателем мощностью 186 или 220 л.с. В паре с установкой будет работать семиступенчатый робот DSG7.

Система привода будет как на переднюю, так и на обе оси. В списке оснащенности Volkswagen Tayron X будет немало современных систем, функций и опций.

Его презентация состоится в ближайшее время. Предварительная стоимость новинки составит 1,85 млн рублей в эквиваленте. Серийная сборка будет организована на совместном предприятии компании в Китае.