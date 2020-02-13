Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта.
Компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ
13.02.2020 16:13
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В сообщении ведомства указано, что компания BMW отзовет более 1 600 автомобилей в РФ, среди которых оказались модели 3-серии.
Всего на сервис отправят 1 652 автомобиля, реализованных в период с января 1998 года по декабрь 2000 года.
Причиной необходимости проведения отзыва стали подушки безопасности водителя. В подушках типа NADI есть вероятность разгерметизации газогенератора.
В рамках сервисной акции будет проведена проверка и при необходимости замена подушки безопасности водителя. Все работы проведут за счет компании.
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