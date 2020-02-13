Выбираем зеркало заднего вида с регистратором

Как известно самым главным качеством любого автотранспорта является безопасность как для водителя и пассажиров, так и для окружающих. Для того чтобы владелец автомобиля мог уверенно чувствовать себя за рулем, ему просто необходим хороший обзор как спереди так и сзади. Обеспечить такой обзор могут специальные зеркала позволяющие водителю видеть, что происходит позади автомобиля. Раньше это были самые обычные устройства, однако со временем они становились все сложнее. Сегодня большой популярностью пользуются совмещенные с видеорегистратором.

Такие устройства обладают целым рядом преимуществ перед обычными автомобильными зеркалами, ведь кроме всего прочего они позволяют четко фиксировать все происшествия на дороге. Сейчас приобрести видеорегистратор встроенный в зеркало. Можно воспользовавшись специализированными интернет ресурсами.

Основные параметры изделия

Сейчас подобный девайс крайне востребован у владельцев автомобилей. Это, прежде всего, объясняется его высокой универсальностью и функциональностью. Устройство выглядит как обычное зеркало без висящих проводов и других не эстетичных деталей. При этом внутри прибора располагается небольшая камера позволяющая регистрировать и сохранять данные. По большому счету одно такое устройство заменяет собой сразу три других:

специальную камеру;

регистратор;

зеркало обзора.

Причем камера и регистратор нужно подключать с помощью большого количества проводов, что создает в салоне множество неудобств. Именно поэтому многие водители просто не устанавливали видеорегистратор для заднего вида. Однако с новым прибором все эти проблемы остались позади.

При этом выбирая зеркало с регистратором, водитель должен внимательно изучить его параметры. Посмотреть в каком формате техника записывает видео, под каким углом работает камера, может ли она качественно снимать в темное время суток. Только соответствие этим стандартам позволит получить по-настоящему хороший и дееспособный прибор.

Основные преимущества зеркала с камерой

Среди главных плюсов применения такого современного девайса сами водители отмечают следующие моменты:

высокая универсальность (прибор можно использовать в любом транспортном средстве);

простая установка и подключение;

хорошие эстетические свойства.

Все это делает покупку прибора крайне удачным решением для водителя.

Как заказать устройство

Сегодня заказать качественное зеркало с видеорегистратором можно в интернет магазине. Сотрудники ресурса помогут клиенту выбрать лучшее устройство для его автомобиля, проведут необходимую консультацию.