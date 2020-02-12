Geely начала продажи улучшенного кроссовера Geely Icon

В Китае стартовали продажи нового кроссовера Geely Icon, который выполнен в особом дизайне, рассчитанном на молодого покупателя.

Не исключается, что Geely Icon появится и на российском рынке, но это может произойти не ранее 2021 года.

Презентация поступившего в продажу молодёжного кроссовера состоялась осенью прошлого года.

Дилерские центры китайской марки предлагают автомобиль только с 1,5-литровым 177-сильным мотором разработанным компанией Volvo.

Для силового агрегата доступна роботизированная коробка передач, а привод исключительно передний.



В основе кроссовера лежит платформа BMA. Ее еще используют в автомобилях марки Volvo. Размеры «паркетника»: длина – 4 350 мм, ширина – 1 810 мм, высота – 1 615 мм. Колесная база – 2 640 мм.

В салоне кроссовера установили цифровую панель приборов и сенсорный экран мультимедийной системы.

Также есть настраиваемая светодиодная подсветка и боле 30 отсеков для хранения мелочей.



Для кроссовера в качестве опций предлагают бесключевой доступ, камеры кругового обзора, систему удержания автомобиля в полосе движения и продвинутый круиз-контроль.

В Китае Geely Icon можно купить по цене от 99,8 тысячи юаней, что в пересчете составляет 914 тыс. рублей.