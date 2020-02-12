Внедорожник Toyota Land Cruiser получил спецсерию Sahara Horizon

Новая спецверсия разработана специально для австралийского рынка, и в ее основе легла юбилейная версия Toyota Land Cruiser 200 Sahara.



Австралийское подразделение Toyota представило ограниченную версию внедорожника под названием Land Cruiser 200 — Sahara Horizon.

Она будет выпущена тиражом в количестве 400 ед. и в отличие от топовой модификации у нее будет ряд отличительных особенностей.

Так, спецверсия получила черную подложку оптики, затемненную радиаторную решетку и такого же оттенка хромированную окантовку противотуманных фар.

В салоне изменений минимум, и там появится черного цвета потолок и кресла обитые полуанилиновой кожей с теснением.



Спецверсия Land Cruiser 200 Sahara Horizon получила подножки, 18-дюймовые колесные диски, четырехзонный климат-контроль, премиальную акустическую систему и вентиляцию передних кресел.



Под капотом представленного внедорожника устанавливается дизельный V8 4.5 л. мощностью 272 л.с. и 650 Нм крутящего момента.

Трансмиссия предлагается только шестиступенчатая автоматическая.

В Австралии Toyota Land Cruiser 200 Sahara Horizon будет предлагаться за 129 090 австралийских долларов, а по текущему курсу это 5,5 млн рублей.