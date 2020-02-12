Чешская марка официально анонсировала свой новый кроссовер, рассекретив его название.
Первый электрический кроссовер Skoda назовут Enyaq
12.02.2020 22:21
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Компания готовит к выходу свой первый полностью электрический кроссовер. Его назовут Enyaq, что означает «источник жизни».
В этом названии объединили букву «Е», указывающую на электрокар, а также «Q». Последняя указывает на принадлежность к кроссоверам.
Уже известно, что основой для новинки станет платформа от Volkswagen, созданная для электрокаров. Дизайн будет использоваться от концепта Vision iV, представленного весной прошлого года.
В прототипе была установка мощностью 306 лошадиных сил. Заявленный разгон составляет 5,9 секунды, а максимальная скорость 180 км/ч. О дате презентации нового Enyaq информацию не раскрывают.
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