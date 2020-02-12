На базе Lada Granta построят уникальный пикап

На базе «Гранты» создадут пикам грузоподъёмностью 1 тонна. Сейчас выпускаемый на базе предприятия «ВИС-Авто» пикап способен перевозить грузы до 720 кг.

По слухам, новая коммерческая модель уже утверждена, и ее производство поручат «дочке» «АвтоВАЗа» — «ВИС-Авто».

Это предприятие находится в Тольятти и выпускает специальные модели «БРОНТО», а также бортовую платформу и фургон на базе Granta.

У нового пикапа среди отечественных моделей конкурентов не будет, так как ближайший конкурент УАЗ Pickup получил грузоподъёмность 725 кг.

На рынке однотонный пикап будет очень востребованным у малого бизнеса. Когда именно выпустят новый отечественный пикап пока не известно.