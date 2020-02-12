Продажи автомобилей Volvo в РФ выросли в январе на 42%

Шведский автопроизводитель на российском рынке реализовал 281 автомобиль по итогам января.

Этот результат в сравнении с аналогичным периодом прошлого года оказался на 42% выше.

Кроссовер ХС60 продемонстрировал отрицательную динамику продаж на 7% и был продан в количестве 88 экземпляров, но при этом он остается бестселлером бренда в январе.

На втором месте с ростом продаж на 50% оказался кроссовер ХС90. Его результат – 81 реализованный экземпляр.

Третьей самой востребованной моделью бренда стал компактный кроссовер ХС40 с показателем 41 ед., что в 2,1 раза больше.

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