Изменение стоимости кроссовера на российском рынке зафиксировали специалисты сайта «Цена Авто», продолжающие вести мониторинг цены на официально представленные в стране автомобили.
Subaru снова переписала цены на кроссовер Forester в России
12.02.2020 21:49
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На этот раз эксперты заметили, что Subaru снова переписала цены на кроссовер Forester в России. Это уже второе изменение стоимости с начала года.
Компания переписала ценник на три комплектации модели, в том числе и базовую.
Сумма удорожание составила 10 тыс. рублей минимум и 30 тысяч – максимум. Таким образом, базовая стоимость Forester составляет 2 079 000 рублей.
Комплектации Elegance ES LT и Elegance+ ES LT, которые также прибавили в цене, теперь оценены в 2 469 900 и 2 579 900 рублей.
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