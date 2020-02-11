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Модели Renault Logan и Sandero отзывают в России

Новости
11.02.2020 23:09
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Отзывными стали 332 автомобиля марки Renault, которые были выпущены в период с марта по май прошлого года.

Об отзыве автомобилей двух моделей сообщает Росстандарт.

По информации ведомства в моделях Renault Logan и Sandero возможно несоблюдение технического процесса сварки подрамника.

В рамках отзывной кампании владельцам машин будет проведена бесплатная проверка 16 сварных швов на подрамнике передней подвески.

В случае необходимости проведут замену подрамника.

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