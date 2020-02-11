Первую попытку выйти на авторынок США китайская компания предприняла еще в 2007 году, когда заключила соглашение с автопроизводителем Chrysler.
Chery предпримет попытку вернуться на американский рынок
Однако последняя выявила недостаточное качество машин и расторгла контракт.
Теперь Chery предпримет попытку вернуться на американский рынок, представив там премиальные модели бренда Exeed, но уже под другой маркой.
Как стало известно, китайская компания совместно с американским холдингом HAAH Automotive выпустят несколько моделей на рынок США и Канады.
Это будут автомобили Exeed, но представленный под брендом Vantas. Первым автомобилем станет кроссовер Exeed TXL, а позднее в продажу поступит Exeed VX.
Производство этих моделей организуют в США, но на каком заводе будут из производить не сообщается.
Сроки выхода новых Vantas в продажу пока не озвучивают, но уточняется, что местной сборки автомобили поступят в продажу не ранее 2021 года.
Новый кроссовер Exeed TXL сфотографировали в Москве.