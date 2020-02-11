Первую попытку выйти на авторынок США китайская компания предприняла еще в 2007 году, когда заключила соглашение с автопроизводителем Chrysler.



Однако последняя выявила недостаточное качество машин и расторгла контракт.

Теперь Chery предпримет попытку вернуться на американский рынок, представив там премиальные модели бренда Exeed, но уже под другой маркой.

Как стало известно, китайская компания совместно с американским холдингом HAAH Automotive выпустят несколько моделей на рынок США и Канады.

Это будут автомобили Exeed, но представленный под брендом Vantas. Первым автомобилем станет кроссовер Exeed TXL, а позднее в продажу поступит Exeed VX.

Производство этих моделей организуют в США, но на каком заводе будут из производить не сообщается.

Сроки выхода новых Vantas в продажу пока не озвучивают, но уточняется, что местной сборки автомобили поступят в продажу не ранее 2021 года.

Новый кроссовер Exeed TXL сфотографировали в Москве.