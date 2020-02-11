Китайская Hawtai покидает авторынок России

Марка уже не числится в статистике АЕБ, а руководство объявило о прекращении поставок автомобилей.



Модели бренда Hawtai присутствовали на нашем рынке шесть лет, но уже в прошлом году, как выяснили СМИ, руководство компании сообщило дилерам, что прекращает поставки машин.

Автопроизводитель пока осуществляет поставки в Россию только автозапчастей и только по гарантии. В отчетах Ассоциации европейского бизнеса Hawtai уже не числится.

Есть данные, что китайская марка и вовсе прекратит свою существование, так как в Китае она прекратила выпускать автомобили и даже стала банкротом.

За прошлый год в Китае не было продано ни одного экземпляра Hawtai.