Аналитики сообщили о росте популярности автомобилей с электрической установкой на рынке Швеции.

В прошлом году в этом стране наблюдался повышенный спрос на подзаряжаемые гибриды и электрокары.

Продажи электромобилей в Швеции выросли в 3 раза в 2019 году, тогда как популярность машин с ДВС сократилась.

Такая тенденция наблюдается по ряду причин, основной из которых стал бонус-малус. В стране владельцы «неэкологичных» автомобилей платят по повышенным тарифам.

Самыми популярными электрокарами в Швеции стали Kia Niro EV, Renault Zoe и Kia Soul EV, а среди PHEV–VW Passat GTE, Kia Optima PHEV и Mitsubishi Outlander.

Между тем напомним, что власти страны намерены ввести запрет на продажу машин с ДВС уже с 2030 года.