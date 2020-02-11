«Заряженный» Cupra Leon представлен на первом изображении

Компания Seat распространила в Сети первое изображение заряженной модели Cupra Leon, анонсируя его скорый дебют.

В сообщении к тизеру автопроизводитель указал, что высокопроизводительную версию они рассекретят 20 февраля. Заряженный вариант получит хэтчбек и универсал Sportstourer.

Вместе с этим новинками еще состоится дебют гоночных Leon Competición и e-Racer. Что касается Cupra Leon, то модель получит гибридную установку, в основе которой будет 1,4-литровый двигатель.

Суммарная отдача агрегата составит 245 лошадиных сил. У вариантов с приставкой к названию R отдача может составить около 300 л.с.

Трековый Leon Competición оснастят двигателем объёмом два литра, который выдаст 340 л.с. при 410 Нм крутящего момента. В электрическом e-Racer мощность установки составит 680 л.с.