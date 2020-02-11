Lamborghini анонсировала свой новый гиперкар

Презентация новинки, название которой пока не раскрывают, состоится летом этого года.

О том, что марка готовит новую модель гиперкара стало известно еще во второй половине прошлого года. Сегодня компания анонсировала свой новый гиперкар, опубликовав тизер.

Неофициальные данные указывают, что в новинке установят 12-цилиндровый двигатель с отдачей 830 лошадиных сил.

Более того, в компании рассказали, что тираж автомобиля будет ограничен всего 40 экземплярами. Эта машина будет предназначена для езды только по треку.

