Объём рынка в прошлом месяце составил 366,4 тыс. единиц, о чем сообщили аналитики из «Автостат».

По данным агентства, продажи автомобилей с пробегом в РФ выросли в январе на 8%. По-прежнему лидером авторынка подержанных автомобилей остается Лада.

Объёмы продаж таких машин составили 88,8 тыс. экземпляров, что на 6,2% больше. Доля Лад в структуре продаж составила 24,2%.

Toyota и Nissan стали вторыми самыми востребованными брендами авто на вторичном рынке. Объём продаж составили 41,5 тыс. (+7,3) и 21,1 тыс. (+7,5%) единиц соответственно.

В первой пятерке оказались Hyundai (19,4 тыс. ед.; +14,4%) и KIA (18,5 тыс. ед.; +20,6%). Среди моделей лидерство оказалось за LADA 2114, тогда как лидер декабря — Ford Focus находится на второй строчке.