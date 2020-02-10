Названы 8 автобрендов, которые потеряли покупателей в России

Речь идет об автомобильных марках, у которых падение продаж по итогам прошлого года превысило показатель 30%.

В 2019 году авторынок России сократился на 2%, и в этом году аналитики прогнозируют падение. При этом есть автопроизводители, у которых объёмы продаж сильно упали и среди таких оказался Lifan.

Падение объёмов проданных авто в этом случае составило 74%, когда компании удалось реализовать всего 3 960 новых машины.

На втором месте составленного рейтинга автобрендов, которые потеряли покупателей в России по версии wroom.ru, находится Honda.

Дилеры этого бренда реализовали 1 836 автомобилей, что на 64% меньше. Ford оказался в тройке лидеров с результатом 17 717 ед., что на 57% меньше.

В этом случае снижение объёмов продаж связано с решением компании уйти с рынка легковых автомобилей России, оставив только коммерческий транспорт.

Следующим в списке оказался китайский бренд Zotye с результатом 1 373 ед., что на 57% меньше.

Hawtai также оказался в рейтинге с показателем 69 проданных машин и отрицательной динамикой в 52%. Также в списке числятся: Foton (189 ед., -48%), Chrysler (45 ед., -39%) и Jaguar (1 738 ед., -31%).