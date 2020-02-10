Разбитый Porsche 911 Turbo Slant Nose продают по цене нового Cayenne

Владелец автомобиля Porsche 911 Turbo Slant Nose 188 года выпуска решил реализовать его на eBay.

Он сообщает, что в 90-х годах выставленный на продажу экземпляр побывал в ДТП, и с того момента его так и не решились отремонтировать.

Вместо этого автомобиль выставили на продажу и просят за него 90 тысяч долларов, а это порядка 5,7 млн рублей.

То есть за эту сумму можно купить новый Cayenne. Разбитый Porsche 911 Turbo Slant Nose не на ходу, но несмотря на то, что он побывал в ДТП в салоне видимых повреждений нет.

Стоит отметить, что Porsche 911 Turbo Slant Nose это один из 951 экземпляра модели, которые были проданы в США.

Эти машины комплектовали 3,2-литровым турбированным двигателем мощностью 182 л.с. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КП. Заявленный пробег выставленного на продажу экземпляра составляет 30 тыс. км.

Разбитый в ДТП Lamborghini Urus продают за 115 тысяч долларов.