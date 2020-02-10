Как известно, в целом российский авторынок показала незначительный рост, при этом продажи новых LCV в России выросли в январе на 7%.

Объёмы реализованных авто этого сегмента составили 7,6 тыс. экземпляров сообщает агентство «Автостат». Лидером сегмента все также остается марка GAZ, которая занимает долю в 48%.

Продажи этих машин выросли на 13,2% до 3,6 тыс. ед. На втором месте по объём продаж располагаются коммерческие модели УАЗа, но их продажи упали на 5,2% до 1,3 тыс. реализованных штук.

В тройке лидеров располагается Ford с показателем 750 ед., а это на 11,8% больше. На четвертом и пятом месте находятся LADA (615 ед.; -1,6%) и Volkswagen (346 ед.; +7,8%).