Российские аналитики рассказали о продажах новых легких коммерческих автомобилей по итогам января.
Продажи новых LCV в России выросли в январе на 7%
10.02.2020 19:35
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Как известно, в целом российский авторынок показала незначительный рост, при этом продажи новых LCV в России выросли в январе на 7%.
Объёмы реализованных авто этого сегмента составили 7,6 тыс. экземпляров сообщает агентство «Автостат». Лидером сегмента все также остается марка GAZ, которая занимает долю в 48%.
Продажи этих машин выросли на 13,2% до 3,6 тыс. ед. На втором месте по объём продаж располагаются коммерческие модели УАЗа, но их продажи упали на 5,2% до 1,3 тыс. реализованных штук.
В тройке лидеров располагается Ford с показателем 750 ед., а это на 11,8% больше. На четвертом и пятом месте находятся LADA (615 ед.; -1,6%) и Volkswagen (346 ед.; +7,8%).
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