Премьера нового Chevrolet Corvette состоялась летом 2019 года и теперь автомобили стали доступны для заказа в Японии.
300 праворульных Chevrolet Corvette распродали за 60 часов
09.02.2020 16:02
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В этой стране впервые в истории модели стали доступны праворульные модификации, и именно они оказались очень востребованными.
300 праворульных Chevrolet Corvette распродали за 60 часов с момента открытия заказов. Популярности автомобилей не помешал и тот факт, что первые клиенты получат свои автомобили только весной следующего года.
Как рассказали в пресс-службе компании новый Chevrolet Corvette заказывали люди разных возрастов – от 20 до 70 лет. На японском рынке спорткар оценили в 91 084 доллара минимум.
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