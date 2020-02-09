Премьера нового Chevrolet Corvette состоялась летом 2019 года и теперь автомобили стали доступны для заказа в Японии.

В этой стране впервые в истории модели стали доступны праворульные модификации, и именно они оказались очень востребованными.

300 праворульных Chevrolet Corvette распродали за 60 часов с момента открытия заказов. Популярности автомобилей не помешал и тот факт, что первые клиенты получат свои автомобили только весной следующего года.

Как рассказали в пресс-службе компании новый Chevrolet Corvette заказывали люди разных возрастов – от 20 до 70 лет. На японском рынке спорткар оценили в 91 084 доллара минимум.