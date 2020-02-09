О популярности автомобилей с АКПП рассказали российские аналитики из «Автостат».
Доля продаж машин с «автоматом» в РФ составила почти 60%
09.02.2020 16:01
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Проведя исследование, специалисты выяснили, что доля продаж машин с «автоматом» в РФ составила почти 60% в 2019 году.
В отчетный период россияне купили 970 тыс. новых машины с таким типом трансмиссии. В сравнении с 2018 годом результат оказался на 3% больше.
В результате доля автомобилей с автоматической КП составила 59,4%. Рост продаж таких авто наблюдается четвертый год подряд.
Отмечается, что в категорию «автоматов» включали как классические КП, так и вариаторы, роботы и т.д.
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