Названы лучшие двигатели в кроссоверах с пробегом в России

В России автоэксперты рассказали о лучших двигателях в кроссоверах, представленный на рынке.

В частности, эксперты портала NJCar.ru подготовили рейтинг лучших бензиновых ДВС объёмом до двух литров.

Именно такие силовые установки чаще всего встречаются в кроссоверах. Так, на первом месте списка оказался мотор Honda R20, устанавливаемый в кроссовер Honda CR-V.

Эта силовая установка способна без капитального ремонта проехать 500 тыс. километров. На второй позиции оказался японский двигатель 1AZ, выпускаемый компанией Toyota.

Этот ДВС можно встретить в модели Toyota RAV4. Устанавливаемый в Mitsubishi Outlander и ASX мотор 4B11 также признан лучшим.

Его ресурс может составит 430 тыс. километров. На четвертой строчке располагается двигатель в Suzuki Grand Vitara, а это агрегат J20A с ресурсом около 400 тыс. км без капремонта.

Ну и замыкает составленный рейтинг двигатель MR20, используемый в моделях Nissan X-Trail и Qashqai. Его ресурс может достигать 380 тыс. км.