Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada



Анонс сопровождался тизерным изображением, в котором продемонстрировали силуэт новинки новой генерации.

Официальные подробности об изменениях в компании не раскрывают, но сообщили, что пикап будет представлен во втором квартале.

Стоит отметить, что Fiat Strada встал на конвейер в 1998 году и с того момента он получил немало обновлений, при этом никогда для него не предлагали полноценную двухрядную кабину.

Со сменой поколений компания исправит ситуацию и такая модификация станет доступна для модели.

По предварительным данным, габариты пикапа сильно не изменятся, также как и грузоподъемность, а вот моторная гамма будет представлена силовыми установками, работающими на бензине и этаноле.

Мощность двигателей будет от 88 до 109 л.с., а система привода остается только на переднюю ось.