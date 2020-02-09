Новый кроссовер был представлен в качестве концепта, товарная версия которого появится до конца года.
Tata показала недорогой кроссовер размером с «Ниву»
09.02.2020 15:53
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Индийская компания провела показ нового недорого кроссовера размером с «Ниву» на выставке в Нью-Дели.
Прототип носит название HBX, а с каким названием выйдет серийная версия сейчас неизвестно. Новая модель имеет длину 3 860 мм, а расстояние между осями составляет 2 445 мм.
В основе расположится переднеприводная платформа ALFA, которая предполагает использование 1,2-литрового двигателя.
Его мощность составит 86 лошадиных сил, а показатель крутящего момента будет равен 113 Нм. В паре с силовой установкой будет работать пятискоростная механика.
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