Tata показала недорогой кроссовер размером с «Ниву»

Новый кроссовер был представлен в качестве концепта, товарная версия которого появится до конца года.



Индийская компания провела показ нового недорого кроссовера размером с «Ниву» на выставке в Нью-Дели.

Прототип носит название HBX, а с каким названием выйдет серийная версия сейчас неизвестно. Новая модель имеет длину 3 860 мм, а расстояние между осями составляет 2 445 мм.

В основе расположится переднеприводная платформа ALFA, которая предполагает использование 1,2-литрового двигателя.

Его мощность составит 86 лошадиных сил, а показатель крутящего момента будет равен 113 Нм. В паре с силовой установкой будет работать пятискоростная механика.