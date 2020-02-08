Продажи пикапов с пробегом в России выросли на 5%

Рост продаж подержанных пикапов был зафиксирован по итогам прошлого года.

В отчетный период на вторичном авторынке России было реализовано 33,1 тыс. пикапов, а этот результат оказался на 5% больше.

Если на первичном рынке лидером стал УАЗ Пикап, то лидером вторичного рынка является Toyota Hilux, реализованный в количестве 8,5 тыс. экземпляров.

На втором и третьем месте по объёмам продаж оказались Mitsubishi L200 (7 тыс. ед.) и УАЗ «Пикап» (3,6 тыс. ед.). Среди брендов лидерами стали пикапы Toyota (9,7 тыс. шт.), которые заняли 30% в общих продажах.

Mitsubishi и УАЗ оказались в тройке лидеров с показателями 7 тыс. и 3,6 тыс. проданных пикапов с пробегом.

Также аналитическое агентство «Автостат» выяснило, что чаще всего пикапы покупали на вторичном рынке Москвы и Приморского края.