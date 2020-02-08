В Volkswagen рассказали о новом купе-кроссовере Tylcon

Весной немецкая компания проведет презентацию нового кроссовера, который имеет купеобраазный кузов и выйдет на рынок под названием Tylcon.



Накануне в сети распространили шпионские фото модели, а базе министерства промышленности Китая появились подробности о новинке.

Так, стало известно, что кросс-купе Tylcon будет выполнен по мотивам прототипа SUV Coupe, показанного около года назад.

В серийной модели предложат также некоторые элементы от версии Tayron R-Line, а именно массивный бампер спереди и аэродинамический обвес.

Габариты новинки составят: 4 586/1 860/1 635 мм, колесная база – 2 731 мм. Линейка двигателей будет представлена двухлитровым турбированным агрегатом.

Его мощность в зависимости от версии составит 186 или 220 лошадиных сил, а пару ему составит семиступенчатый робот, а также передне- или полноприводная система.

В списке оборудования будет немало современных опций и систем. Предварительная стоимость автомобиля в Китае составит 219 000 юаней или почти 2 млн рублей.