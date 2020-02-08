33-летний «Запорожец» за 1 млн рублей продают в Барнауле

Объявление о продаже необычного «Запорожца» опубликовано на сайте Auto.ru, где продавец указывает стоимость в 1 млн рублей.

На продажу выставили 33-летнюю машину с редким ножным переключением передач. Продают ЗАЗ 968 М в Барнауле и как указано в объявлении пробег автомобиля составляет всего 17 000 километров.

Как заявляет продавец, машина находится в отличном состоянии и хранилась в гараже.

Особенностью выставленного на продажу экземпляра является редкое ножное переключение передач или в вакуумный выжим сцеплениями.

ЗАЗ 968 М имеет резину с завода и приводится в движение 42-сильным 1,2-литровым двигателем.

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