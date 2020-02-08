Компания Audi впервые показала новый S3 Sportback

Немецкая марка решила опубликовать в сети фотографии новой генерации хэтчбека S3 Sportback, правда на снимках демонстрируют модель в камуфляже.

Новое поколение S3 Sportback будет отличаться спортивным обвесом, большими колесными дисками и спортивной выхлопной системой с 4 патрубками.

По предварительным данным, под капотом хэтчбека установят двухлитровый бензиновый двигатель. Его мощность, работая в паре с семискоростной КП составит 310 лошадиных сил.

Уже известно, что премьерный показ Audi A3 состоится в марте на автошоу в Женеве, а вот когда представят спортивный вариант пока информации нет.