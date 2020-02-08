Suzuki представила новейший концепт-кар Futuro-e



Компания Suzuki старается активно развиваться на индийском рынке, причем это касается не только автомобильного, но и мотоциклетного подразделений.

Также производитель стремится улучшать экологические показали своих машин привлекать молодых клиентов, создавая новые дизайны.

Так, автопроизводитель продемонстрировал концепт электрокара Futuro-e, выполненного в кузове кросс-купе.

Эта модель ориентирована на молодежь и пока лишь показали внешность новинки, не раскрывая каких-либо особенностей и предварительных сроков выхода.

Еще одной новинкой выставки стал компактный кроссовер Vitara Brezza в версии с бензиновой силовой установкой, которую ждали многие поклонники, а также обновленный автомобиль Ignis.