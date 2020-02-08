Презентация прототипа нового электрокара от Suzuki состоялась на автосалоне Auto Expo 2020.
Suzuki представила новейший концепт-кар Futuro-e
08.02.2020 16:22
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Компания Suzuki старается активно развиваться на индийском рынке, причем это касается не только автомобильного, но и мотоциклетного подразделений.
Также производитель стремится улучшать экологические показали своих машин привлекать молодых клиентов, создавая новые дизайны.
Так, автопроизводитель продемонстрировал концепт электрокара Futuro-e, выполненного в кузове кросс-купе.
Эта модель ориентирована на молодежь и пока лишь показали внешность новинки, не раскрывая каких-либо особенностей и предварительных сроков выхода.
Еще одной новинкой выставки стал компактный кроссовер Vitara Brezza в версии с бензиновой силовой установкой, которую ждали многие поклонники, а также обновленный автомобиль Ignis.
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