Dacia Sandero нового поколения замечена на зимних тестах

Наряду с опубликованными в Сети шпионскими фотографиями тестового прототипа, были обнародованы и данные по изменениям.

Новая генерация хэтчбека Dacia Sandero, как ожидается, будет представлена в первой половине года наряду с новым Logan.

Dacia Sandero нового поколения, который был замечен на тестах, получит обновленную, но узнаваемую внешность.

В автомобиле появятся новые бамперы, решетка радиатора, а также оптика. По информации зарубежных источников, в модели начнут использовать задние барабанные тормоза, а его клиренс увеличат на 20 см.

В основе автомобиля расположится платформа CMF, а его линейка двигателей будет представлена уже известными силовыми установками.

Dacia выпустила юбилейные версии для Duster и Sandero Stepway.