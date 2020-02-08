Об этом свидетельствуют опубликованные данные агентства «Автостат».

Специалисты провели исследование и выяснили, что доля продаж новых дизельных легковушек в РФ выросла до 8,5% в прошлом году.

В отчетный период россияне приобрели 138 800 новых дизельных авто, а этот результат оказался на 2% больше.

Рост наблюдался несмотря на то, что в целом российский авторынок показал падение на 2,3%. Доля дизельных машин в общих продажах легковушек в 2018 году составляла 8,2%.

Отдельно отмечается, что доля дизельных авто в массовом сегменте составляет всего 5%, при этом в премиальном сегменте показатель составляет 38%.