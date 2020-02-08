В мае Toyota презентует серийный минивэн-внедорожник

Речь идет о модели Toyota TJ Cruiser , серийная версия, которой проходит финальные испытания и готовится к презентации и выходу на рынок.

Впервые концепт этого автомобиля показали в 2017 году и только в мае Toyota представит серийный минивэн-внедорожник, а также запустит его в продажу.

Товарный вариант автомобиля будет существенно отличаться от прототипа, но в целом сохранит его дизайн.

Напомним, что прототип базировался на платформе TNGA и имеет длина 4 300 мм, а расстояние между осями составляет 2 750 мм.

Концепт был оснащен гибридной силовой установкой. Стоит отметить, что компания решилась на выпуск этого автомобиля, в том числе и по той причине, что он был положительно воспринят публикой.