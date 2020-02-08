По его словам, модельный ряд Chery планируется расширять и если сейчас в нем представлены только кроссоверы, то возможно уже в этом году он пополнится седаном.

Chery может привезти в Россию седан Chery Arrizo в конце этого или в начале следующего года. Подробности об автомобиле не раскрывают, но определенно седан будут ввозить в страну из-за рубежа.

В Китае Chery Arrizo продается с двумя силовыми установками с отдачей от 115 до 156 лошадиных сил. Среди трансмиссии доступен вариатор или пятискоростная механика.

По габаритам эта модель немного превосходит Весту. К слову в КНР продают три версии седана – Arrizo 6, Arrizo 7 и Arrizo 5. Они немного отличаются в габаритах, а также у них есть различия в списке оснащенности.