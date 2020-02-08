«Автотор» в текущем году сохранит производство на уровне 2019 года

Предприятие, функционирующее в Калининграде, опубликовал плану по объёмам производства новых автомобилей на текущий год.

«Автотор» в текущем году планирует сохранить производство на уровне 2019 года, то есть в этом году будет выпущено порядка 120-212 тыс. автомобилей.

При этом руководство завода не исключает, что планы будут корректироваться в соответствии с ситуацией на российском рынке.

В 2020 году на производственной площадке планируется запуск новых моделей, в числе которых оказался и кроссовер KIA Seltos.

Его поставили на конвейер в прошлом месяце, а в продажу он поступит в начале марта.

Стоит отметить, что в 2019 году «Автотор» увеличил объёмы выпуска на 5% до 212 тыс. авто, из них 139 тыс. машин это модели бренда KIA.