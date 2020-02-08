Немецкое тюнинг-ателье доработало Lamborghini Urus

Специалисты ателье Keyvany из Франкфурта представили свой новый проект, основной для которого стал внедорожник Lamborghini Urus.



Тюнеры сделали автомобиль более агрессивным, снизили его вес и сделали его еще быстрее. Доработанный Urus получил название Keyrus.

Его внешность, как заявили тюнеры, стала «безумием». Кузов стал угловатым и получил большое количество декоративных элементов из неокрашенного карбона.

Также кроссовер получил 24-дюймоовые колесные диски и дополнительную диодную светотехнику в переднем бампере.

После доработок вес снизили на 75 кг, а мощность 4,0-литрового двигателя выросла до 820 лошадиных сил. Показатель крутящего момента теперь составляет 1 100 Нм.

Разгон доработанного Lamborghini Urus составляет 3.3 секунды, а максимальная скорость составляет 325 км/ч. О стоимости тюнингованной машины тюнеры не рассказали.