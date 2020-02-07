Tesla дистанционно отключила автопилот, за который не заплатили

Tesla Motors уже давно доказала, что улучшать программное обеспечение автомобиля можно через интернет.

Так, покупатели электрокаров получали после обновления по «воздуху» получали новые функции, но как оказалось через интернет автопроизводитель может и блокировать некоторый функционал авто.

В частности, речь идет об полуавтоматическом управлении – Autopilot.

В Сети была опубликована жалоба автовладельца Model S. Свой автомобиль он приобрёл у стороннего дилера, который в свою очередь купил электрический седан у Tesla на аукционе.

После покупки Model S автовладелец получил в свое распоряжение активную функцию Autopilot с дальнейшим обновлением до функции Full Self-Driving.

С этой системой седан способен распознавать светофоры, совершать обгон и передвигаться в полуавтоматическом режиме в городе.

Но через время Tesla дистанционно заблокировала в седане Autopilot. Хозяин электрической машины обратился в поддержку Tesla, где ему ответили, что он официально не платил 8000 долларов за Autopilot, поэтому функцию заблокировали.

Из этого следуют, что Autopilot предоставляется по подписке, и при смене автовладельца за него снова нужно заплатить 8000 долларов.