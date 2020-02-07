Прием заказов на новый кроссовер немецкая компания начала принимать в конце декабря, а позднее были объявлены продажи модели.
Начались продажи недорогого кроссовера Volkswagen Jetta VS7
07.02.2020 20:33
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При этом первые живые экземпляры передали клиентам только сейчас. Стоит отметить, что автомобили нового бренда представлены только в Китае.
В дальнейшем их продажи запланированы и в других странах, включая Россию. Новинка создавалась на платформе от Skoda Karoq.
Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 111 800 юаней или чуть 990 000 рублей.
Кроссовер предлагается только с 1,4-литровым турбированным мотором мощностью 150 л.с., вместе с которым работает шестиступенчатая автоматическая коробка передач.
Привод у кроссовера только передний. Его габариты составляют: 4 624/1 841/1 633 мм, колесная база – 2 730 мм.
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