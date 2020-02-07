На рынке Северной Америки немецкая компания приняла решение отказаться от Volkswagen Passat.
В США Volkswagen Passat заменят электромобилем
07.02.2020 20:32
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Вместо него автопроизводитель начать продажи электромобиля, но случится это через несколько лет.
Как отметил представитель американского подразделения бренда, Volkswagen Passat заменят электрическим седаном.
Такая замена произойдет только для США и Канады и к другим авторынкам это не применимо.
По словам представителя подразделения, Volkswagen Passat заменят серийной версией прототипа ID. Vizzion.
Стоит отметить, что американский Volkswagen Passat отличается от варианта, представленного на других рынках.
В то время как последний пережил смену поколений, модель для США была лишь глубоко модернизирована и осталась на прежней платформе.
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