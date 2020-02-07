В США Volkswagen Passat заменят электромобилем

Вместо него автопроизводитель начать продажи электромобиля, но случится это через несколько лет.

Как отметил представитель американского подразделения бренда, Volkswagen Passat заменят электрическим седаном.

Такая замена произойдет только для США и Канады и к другим авторынкам это не применимо.

По словам представителя подразделения, Volkswagen Passat заменят серийной версией прототипа ID. Vizzion.

Стоит отметить, что американский Volkswagen Passat отличается от варианта, представленного на других рынках.

В то время как последний пережил смену поколений, модель для США была лишь глубоко модернизирована и осталась на прежней платформе.

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