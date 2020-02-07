50 000 новых авто продадут в 2020 году по льготным автокредитам

Льготные автокредиты снова начали действовать в России с начала года.

На программы с названием «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» в этом году выделили 5 млрд рублей.

Как рассказали агентству «ТАСС» в Минпромторге России, этой суммы хватит на то, чтобы россияне приобрели 50 тысяч новых автомобилей с использованием госпрограмм.

Стоит отметить, что разработанные Минпроторгом программы пользуются большим спросом. В прошлом году с ними было продано 113,3 тыс. новых автомобилей, из которых 61,3 тыс. реализовали по программе «Семейный автомобиль».

При этом в 2019 на льготные автокредиты было выделено 9,4 млрд рублей, а середине года выделили дополнительно 6 млрд рублей.

Автодилеры предлагают штрафовать за скрутку пробега у автомобилей.