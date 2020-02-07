Ford обновила свой суперкар GT, а также разработала для него два стайлинг-пакета, которые позволят сделать спорткар уникальным.
Суперкар Ford GT обновился и стал мощнее
07.02.2020 23:26
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Американский автопроизводитель в своем суперкаре увеличил мощность мотора, а также устновил титановую выхлопную систему.
Так, разработчики изменили настройки электронного блока, и теперь отдача V6 3.5 л. составляет 669 л.с., а до этого мощность агрегата была 656 л.с.
Титановую выхлопную систему использовали фирмы Akrapovic, а она на 4 кг легче, чем стандартного выхлопа.
Обновление затронуло воздухозаборники, настройки подвески для трекового режима, а также добавили карбоновые элементы.
Напомним, Ford GT должен был выйти тиражом 1000 автомобилей, но из-за высокого спроса в компании вынуждены были увеличить тираж до 1350 экземпляров.
Это повлияло на цикл производства и его продлили до 2022 года.
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