Обновлённый Chevrolet Equinox обзавелся спортивной версией

В Чикаго на мотор-шоу был представлен обновленный кроссовер Chevrolet Equinox, а также его RS-версия. Ранее RS-модификация «паркетника» была доступна только на китайском рынке.



Отличить Equinox RS от обычной версии можно по красным акцентам, иной радиаторной решетке изменённым бамперам и задним фонарям.

Техническая часть RS-версии, а также салон остались без изменений. В США продажи обновленного Equinox стартуют осенью. Модель будет предлагаться с 1,5 и 2,0-литровыми моторами мощностью 172 и 256 л.с.

Для 1,5-литрового агрегата предусмотрена шестиступенчатый «автомат». Для более мощного мотора будет предлагаться только девятидиапазонная автоматическая трансмиссия.