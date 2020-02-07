Пикап Hummer EV получит до трёх электродвигателей

Глава General Motors Марк Ройсс немного раскрыл информации про электрический пикап, который выйдет под названием GMC Hummer EV.

Анонс этой машины состоялся в конце прошлого месяца. Тогда был показан тизер модели, а также раскрыта мощность электрической силовой установки.



Электрический пикап Hummer получит 1000-сильную установку с максимальным крутящим моментом 15 500 Нм.

Теперь сообщается, что в самой мощной конфигурации Hummer EV получит три электрических мотора.

Модель до первой «сотни» будет разогнаться за три секунды, а максимальный запас хода пикапа составит 650 км.

По заявлению Ройсса GMC Hummer EV будет предлагаться в разных конфигурациях, которые будут отличаться мощностью и емкостью аккумулятора.

Полноценная презентация GMC Hummer EV состоится 20 мая текущего года. Производство пикапа начнется в следующем году на заводе в штате Мичиган. На рынке электропикап от General Motors будет конкурировать с Tesla Cybertruck.