Toyota Highlander обзавелся спортивной версией Highlander XSE



Теперь у этого автомобиля появилась заводская спортивная версия – XSE. В этой модификации у Toyota Highlander будет оригинальный обвес, новые настройки подвески, доработанное рулевое управление, а в салоне появится дополнительный декор, тогда как список оборудования пополнится новыми опциями.

Так, Toyota Highlander XSE отличатся новыми бамперами, массивными воздухозаборниками, измененной решеткой радиатора, а также двухцветными колесными дисками на 20 дюймов. В интерьере предложат вставки «под карбон», а также новое цветовое оформление.

В движение спортивный Toyota Highlander будет приводиться обычным 3,5-литровым ДВС с шестью цилиндрами.

Его мощность составит 299 л.с., а работать он будет в паре с 8-ступенчатыи автоматом. Система привода будет на переднюю или обе оси.

Первые партии нового Toyota Highlander XSE начнут поставлять осенью, а ближе к началу продаж будут названы и цены.