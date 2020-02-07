Немейский автопроизводитель показала обновленный внедорожник на вставке в Чикаго.



Volkswagen представил рестайлинговый Teramont с новой телематической системой, а также премиальными опциями.

Также слегка в автомобиле изменили внешность, обновив передний бампер, решетку радиатора и оптику. Еще после обновления для внедорожника стал доступен спортивный пакет R-Line.

В списке оснащенности появилась аудиосистема Fender, подогрев и вентиляция передних сидений, новый руль и система Car-Net, позволяющая создавать точки доступа Wi-Fi для подключения нескольких устройств.

Среди систем безопасности стоит отметить появление системы распознавания дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, систему удержания автомобиля в занимаемой полосе и другое.

Еще для модели предложат обновленную мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем. Среди других изменений в компании отметили возможность заказать полный привод только в версии с двухлитровым четырехцилиндровым агрегатом.

На рынке США обновленный Teramont станет доступен для покупки весной. Появится модель и в России, но сроки пока не названы.