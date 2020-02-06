Audi S5: отличный выбор для любителей красоты и скорости

Существует много автомобильных концерном, достойных внимания. Но если Вы желаете стать обладателем достойного транспортного средства, которое отличается только лучшими характеристиками – обязательно присмотритесь к продукции Ауди. На сайте официального дилера данного бренда представлены десятки отличных моделей, которые смогут стать Вашей надежной опорой в работе, бизнесе и личных делах. Автомобили компании пользуются неугасающим спросом по всему миру, так как отличаются многими достоинствами.

Можно долго перечислять легендарные модели Audi, но лучше обратить внимание на такую востребованную машину, как S5. Это транспортное средство пользуется уважением среди водителей самого разного уровня и не зря – авто очень достойное, мощное и красивое. А возможность выбрать среди многих комплектаций также дополнительно подкупает водителей.

Характеристики авто

Машина принадлежит к классу спортивных, отличается красивым и продуманным кузовом, мощной начинкой под капотом. Вот ее основные рабочие параметры:

Автомобиль оснащается движком V6 TFSI, с которым можно смело двигаться по любым дорогам, не опасаясь отсутствия запаса мощности. Его мощность составляет целых 354 л. с. Страница модели Audi S5 Sportback сообщает нам, что 100 км/час автомобиль разгоняет всего за 5,4 секунды;

Максимальная скорость, на которую может рассчитывать водитель – 250 км/час. При этом данный показатель является ограниченным не мощностью двигателя, а бортовой электроникой;

Расход топлива очень экономичный, по сравнению с конкурентами аналогичной комплектации он уменьшен примерно на 0,4 л;

Так как авто относится к классу спортивных, то и оборудовано оно в этом плане самым лучшим образом: здесь есть классные кожаные сиденья, красивые декоративные элементы салона, удобный и функциональный руль.

Источник

В зависимости от выбранной комплектации машины покупатель получает несколько разные варианты Ауди S5, но каждый из них по-своему достоин внимания, так как отличается массой преимуществ.

Особенности разных комплектаций

Производитель представил миру автомобиль, который в зависимости от пожеланий покупателя может комплектоваться следующими элементами:

Виртуальная приборная панель. Если Вы большой любитель новых технологий, такого внешнего вида авто, который напоминает начинку космических кораблей – эта панель Вам понравится;

Панорамная крыша из стекла. Желаете ловить восторженные взгляды людей и постоянно видеть над головой открытое небо? Такая крыша будет очень интересным решением;

Матричные светодиодные фары. Также очень красиво дополняют машину, подчеркивая достоинства ее кузова.

Производитель проделал большую работу, которая не видна взглядом. Это касается, к примеру, уменьшения количества опасных для атмосферы выхлопов. Поэтому даже разъяренная Грета Тунберг останется довольна Вашим выбором!

Audi S5 – роскошный автомобиль, который подойдет каждому водителю, ценящему красоту, скорость и мощь в одном флаконе!